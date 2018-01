US-Präsident Trump fordert die Türkei in Syrien zu Zurückhaltung auf. Erdogan hatte eine Militäroffensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG gestartet. Die USA wollen keine Eskalation der Gewalt durch die Militäraktion.

Die Nato-Partner USA und Türkei haben in einem Telefonat ihrer Präsidenten Differenzen über das türkische Eingreifen in Nordsyrien nicht ausräumen können. Präsident Donald Trump habe seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan zur Zurückhaltung bei der Militäroffensive aufgefordert. Erdogan müsse jegliche Aktionen unterlassen, durch die es zu einem direkten Konflikt mit US-Soldaten kommen könnte, sagte Trump am Mittwoch nach Mitteilung des Präsidialamts. Die zunehmende Gewalt in der Region Afrin untergrabe gemeinsame Ziele in ...

