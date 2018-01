Pullach - Der Mischfonds DJE - Zins & Dividende PA (ISIN LU0553164731/ WKN A1C7Y8) der DJE Investment S.A., Tochter der DJE Kapital AG, ist bei der Verleihung des diesjährigen Deutschen Fondspreises in der Kategorie "Mischfonds Global Ausgewogen" ausgezeichnet worden und erhielt das Prädikat "Herausragend", so die DJE Kapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...