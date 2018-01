Basel, Zug und Rotkreuz (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100002276 heruntergeladen

werden -



Der Medikamentenmarkt in der Schweiz umfasste 2017 zu

Fabrikabgabepreisen ein Volumen von rund 5.8 Milliarden Franken. Das

sind 4.2% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der verkauften Packungen nahm

hingegen um 1.3% ab auf 184.9 Millionen Einheiten. Der wertmässige

Zuwachs ist insbesondere auf neue, innovative Medikamente gegen Krebs

und Autoimmunerkrankungen zurückzuführen.



2017 wurden in der Schweiz gemäss der von IQVIA - einem globalen

Anbieter von Informationen, innovativen Technologielösungen und

Serviceleistungen im Gesundheitswesen - bei Pharmaunternehmen,

Grossisten, Ärztelieferanten und Versandapotheken erhobenen Daten zu

Fabrikabgabepreisen Medikamente im Wert von rund 5.8 Milliarden

Franken verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Pharmamarkt damit

um 4.2% gewachsen. Dies ist ein schwächeres Wachstum als in den

Vorjahren (2016: 4.7%, 2015: 5.1%). Insbesondere neue, innovative

Arzneimittel und ein erhöhter Absatz von Medikamenten, die schon vor

2017 auf den Markt kamen, haben zum Wachstum beigetragen. Die Zahl

der verkauften Packungen hat im Vergleich zu 2016 um 1.3% abgenommen

und lag 2017 bei rund 184.9 Millionen Einheiten.



Preissenkungen wirken sich in den nächsten Jahren aus



Aufgrund von Verordnungsänderungen fanden 2015 und 2016 keine

Preisüberprüfungen der kassenpflichtigen Medikamente statt. 2017

wurde wieder eine Preissenkungsrunde durchgeführt, wobei ein Drittel

der kassenpflichtigen Medikamente überprüft wurde. Die dabei

verordneten Preissenkungen von rund 350 Medikamenten traten entweder

bereits per 1. Januar 2018 in Kraft oder werden per 1. Februar 2018

in Kraft treten. Sie haben sich deshalb noch nicht auf das

Marktvolumen im Jahr 2017 ausgewirkt. René Buholzer, Geschäftsführer

von Interpharma, sagt dazu: «Die wieder aufgenommene Preisüberprüfung

wird das Kostenwachstum im Pharmamarkt dämpfen und für die

Unternehmen zu schmerzhaften Umsatzrückgängen führen. Gleichzeitig

profitieren die Patientinnen und Patienten von innovativen neuen

Medikamenten, welche die Heilungschancen oder die Lebensqualität

entscheidend verbessern.»



Mit einem Wachstum von 4.6% wuchs der kassenpflichtige Markt auch

2017 stärker als der Gesamtmarkt. Wichtigster Abgabekanal im

kassenpflichtigen Markt waren die Apotheken mit einem Anteil von

48.9%, während auf die selbstdispensierenden Ärzte und die Spitäler

je rund ein Viertel der Verkäufe fielen.



Wachstum bei den Krebsmedikamenten



Nicht alle Medikamentensegmente haben sich gleich entwickelt:

Während beispielsweise bei den antiviralen Mitteln (Hepatitis C, HIV,

etc.) im Vergleich zu 2016 ein Umsatzrückgang zu verzeichnen war

(-1.1%), ist das Segment der Medikamente gegen Krebserkrankungen

stärker gewachsen (+14.9%). Grund dafür sind diverse Neueinführungen

von innovativen Medikamenten mit einem Mehrnutzen für die

Patientinnen und Patienten. Diese Gruppe hat rund zur Hälfte des

gesamten Marktwachstums beigetragen. Thomas Binder, Geschäftsführer

der Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz (vips), sagt dazu: «Die

Gruppe der Krebsmedikamente mit zahlreichen Innovationen wurde im

Rahmen der Preisüberprüfungsrunde 2017 als erstes überprüft und die

Preise vieler Präparate wurden markant gesenkt. Dies wird in den

nächsten Jahren zu namhaften Einsparungen führen.» Neben den

Onkologika ist auch der Umsatz von Medikamenten gegen

Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose überdurchschnittlich

gewachsen.



Patentgeschützte Medikamente sorgen für Wachstum



Wertmässig machten die Verkäufe von patentgeschützten Präparaten

53.4% des gesamten kassenpflichtigen Markts aus. Da zahlreiche

innovative neue Arzneimittel auf den Markt gekommen sind, wuchs

dieses Segment mit +5.8% am stärksten. Weniger stark war der Zuwachs

im patentfreien Bereich: Generika erzielten einen Umsatz von 698.0

Millionen Franken, was einem Anteil von 14.2% des kassenpflichtigen

Markts entspricht. Patentabgelaufene Originalpräparate kamen mit

einem Volumen von 731.3 Millionen Franken auf einen Marktanteil von

14.9%. Der gesamte generikafähige Markt, bestehend aus

patentabgelaufenen Originalen, Generika und patentabgelaufenen

Medikamenten, von denen aber keine Generika auf dem Markt sind,

umfasste ein Volumen von rund 1.9 Milliarden Franken oder 38.8% des

kassenpflichtigen Markts.



Originaltext: Interpharma

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002276

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002276.rss2



Kontakt:

Sara Käch, Leiterin Kommunikation Interpharma, Verband der

forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz, Tel. 061 264 34 14,

Mobile 079 208 16 33



Thomas Binder, Geschäftsführer, vips Vereinigung Pharmafirmen in der

Schweiz, Tel. 041 727 67 80, Mobile 079 321 86 90