Hamburg (ots) - Der newTV Kongress von nextMedia.Hamburg präsentiert die ersten namhaften Sprecher und Programmpunkte für die neunte Auflage der großen Bewegtbildkonferenz am 22. März 2018 in der Handelskammer Hamburg. Zum hochkarätigen Speaker-Lineup zählen in diesem Jahr unter anderem Investment-Schwergewicht Jörg Mohaupt (Access Industries), Schauspieler, Autor und Regisseur Kai Wiesinger (Phantomfilm), Mobile-Expertin Hala Baviere (Vivendi/STUDIO+) und freenet-CEO Christoph Vilanek. Eröffnet wird die ganztägige Bewegtbildkonferenz durch Dr. Carsten Brosda, Senator der Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg.



Mit Beteiligungen an der Perform Group, Warner Music und Spotify ist die US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft Access Industries ein echtes Schwergewicht in der Medien- und Telekommunikationsbranche. Die Zuschauer des newTV Kongress 2018 dürfen sich auf Jörg Mohaupt, Head of Telecoms, Media & Technology, freuen, der über die digitale Strategie des Unternehmens, den deutschen Medienmarkt und die wichtigsten Bewegtbild-Trends 2018 spricht. In einem weiteren Slot gibt Schauspieler, Autor und Regisseur Kai Wiesinger gemeinsam mit Produzent und Phantomfilm-Geschäftsführer Tac Romey Einblicke in die Eigenproduktion und das Amazon Prime Original "der Lack ist ab". Sie diskutieren mit anderen Experten darüber, wie gute Inhalte in einem Markt zwischen linearem TV und Video on Demand finanziert, produziert und distribuiert werden können.



Unter dem Motto "Business Innovation on Screen" wird beim newTV Kongress 2018 über innovative Formate, Technologien und Strategien der Bewegtbildbranche diskutiert. Zum hochkarätigen Lineup gehört auch die Mobile- Expertin Hala Baviere (Vivendi/STUDIO+), die mit STUDIO+ die erste Anwendung von Kurzserien speziell für Mobiltelefone sowohl online als auch offline ermöglichte und auf die Entwicklung neuer Content-Formate ausgerichtet ist. Über die Möglichkeiten das TV-Geschäftsfeld neu zu erschließen und über die technischen und strategischen Herausforderungen, die dieser Wandel mit sich bringt, diskutiert der Focus Group Vorsitzende Kai Flatau in einem Strategiegespräch mit freenet-CEO Christoph Vilanek und Exaring-CEO Christoph Bellmer. Ebenfalls für das Programm bestätigt sind unter anderem: Guido Meardi (V-Nova), Benjamin Reininger (DAZN) , Martin Heller (IntoVR) und Bernd Thielk (willy.tel). Zusätzlich zu den Keynotes bietet die Konferenz einen Mix aus Panels und Workshops an, in denen näher auf aktuelle Branchenthemen und Praxisbeispiele für das erfolgreiche Zusammenspiel von Content, Technology und Distribution eingegangen wird. Ein weiteres Programm-Highlight ist die Start-Up-Session, bei der drei Nachwuchsunternehmen ihre innovativen Geschäftsideen präsentieren.



Der Fokus des newTV Kongresses wird auch dieses Jahr wieder darin liegen, die strategischen Themen mit den operativen zu verbinden und das Erlebnis für die Teilnehmer weiter zu steigern. Das Programm wird daher erstmals um einen Rundgang über das Expo-Gelände des Online Marketing Rockstars Festivals ergänzt. Hier gibt es einen Überblick über Tools und Lösungen in Bereichen wie Ad-Tech, Influencer-Marketing oder Bewegtbild in Social Media. In Kleingruppen werden die Teilnehmer zu ausgewählten Austellern aus der Bewegtbildbranche über das Gelände geführt. Im Anschluss bietet ein abschließendes Get-together am Stand des NMA Media Match die Gelegenheit, sich mit Experten und Vordenkern der Medienszene auszutauschen und im Rahmen der Expo-Party der Rockstars zu networken.



Ab sofort können Interessenten vergünstigte Frühbucher-Tickets für den newTV Kongress 2018 bestellen - ganz einfach online unter www.newtv-kongress.de/tickets.



newTV Kongress 2018 22. März 2018 Albert-Schäfer-Saal, Handelskammer Hamburg www.newtv-kongress.de



Organisiert wird der newTV Kongress von der newTV Focus Group von nextMedia.Hamburg mit Unterstützung durch die Handelskammer Hamburg. Hamburgs größter Bewegtbild-Kongress bietet Inspiration, fördert den Austausch und zeigt neue Denkmuster auf, wie die unterschiedlichen Akteure der Bewegtbildindustrie in Zukunft Geld verdienen können. Die Veranstaltung richtet sich an Entscheidungsträger, Vermarkter, Werbetreibende und Produzenten der TV- und Digitalindustrie.



Über nextMedia.Hamburg:



nextMedia.Hamburg ist die Standortinitiative der Hamburger Digital- und Medienwirtschaft. Sie wird gemeinsam getragen und gestaltet vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Verein Hamburg@work (e.V.), der Hamburg Kreativ Gesellschaft und engagierten Unternehmen. Die Initiative unterstützt Medienschaffende, Startups und etablierte Medien- und Digital-Unternehmen durch Service- und Support-Leistungen, Vernetzung, Sichtbarkeit, Wissenstransfer und eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen. Regelmäßige Newsletter, Informationen und Einladungen aus dem Netzwerk von nextMedia.Hamburg und dem Hamburg@work (e.V.) erhalten Sie hier: nextMedia-Hamburg.de



