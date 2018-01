Hamburg (ots) - Kurz vor dem Start der 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" redet Jury-Chefin Heidi Klum, 44, in GALA (Heft 05/2018, EVT 25.01.18) Klartext über die Zukunft der Casting-Show. "Wir haben immer noch super viel Spaß", versichert sie. "Solange das so ist und wir Zuschauer haben, wird ,GNTM' bestehen bleiben." Ihr Plan: "Wir müssen immer wieder neue Umgebungen zeigen, diesmal sind wir in der Dominikanischen Republik." Auch ein männlicher Ableger des Formats sei denkbar. Heidi Klum: "Ich kann mir das gut vorstellen und würde Spaß haben, das zu machen. Mal sehen, vielleicht kommt das ja bald."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de