München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die ESL, das weltweit größte eSport-Unternehmen, startet mit einer neuen Partnerschaft in die Saison 2018: McDonald's Deutschland ist ab sofort offizieller Partner der ESL Meisterschaft und ergänzt somit das starke Portfolio der Sponsoren rund um die deutsche Königsklasse. Die traditionsreichste Liga der ESL startet bereits am 29. Januar mit der Frühlingsmeisterschaft ins neue Jahr.



Im Rahmen der Kooperation wird McDonald's Deutschland als offizieller Partner der ESL Meisterschaft unter anderem bei den Live-Events rund um die drei Finalspiele des Jahres präsent sein und die Marke sowohl hier, als auch bei anderen Großveranstaltungen hierzulande und auf der gamescom in Köln mit besonderen Aktivierungen für die Fans vor Ort erlebbar machen. Zu den Aktionen, die McDonald's für das laufende Jahr geplant hat, zählen neben Logo- und Produktplatzierungen an den wöchentlichen Spieltagen der Saison auch Gewinnspiele und Verlosungen. So werden die Zuschauer der Frühlingsmeisterschaft unter anderem die Chance haben, die "sagenumwobene" McDonald's Gold-Card zu gewinnen. Darüber hinaus dürfte in diesem Zusammenhang auch der Lieferservice großen Anklang finden, den McDonald's Deutschland seit letztem Jahr unter dem Namen McDelivery (www.McDelivery.de) anbietet. Auch auf diesem Gebiet wird es im Rahmen der Kooperation über das Jahr hinweg einige Überraschungen geben.



"Der eSport hat eine unglaubliche Entwicklung genommen - für uns ist jetzt der richtige Zeitpunkt einzusteigen!", betont Philipp Wachholz, Director Corporate Affairs, McDonald's Deutschland. "Uns bieten sich damit ganz neue Möglichkeiten, mit einer relevanten Zielgruppe in Kontakt zu treten und in eine ganz neue Welt einzutauchen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, mit einem professionellen Partner wie der ESL die nächsten Schritte zu gehen. Es ist für uns eine sinnvolle und vor allem zeitgemäße Ergänzung unseres bisherigen, traditionellen Sport-Engagements."



"Gemeinsam mit McDonald's können wir auf der ESL Meisterschaft zusätzliche Highlights anbieten, die vor Jahren noch undenkbar waren", so Bernhard Mogk, SVP Globals Sales & Business Development der ESL. "Wir erleben momentan eine sehr starke Resonanz vieler Non-Endemic Brands, die den Einstieg in den eSport suchen und mit McDonald's Deutschland haben wir eine starke Marke an Bord, die hierzulande in dem Bereich Großes bewirken kann und die Zukunft des eSports mitgestalten möchte. Gemeinsam möchten wir den eSport hierzulande weiter etablieren und der deutschen Community eine noch größere Chance geben, über die ESL Meisterschaft eine globale Karriere zu starten."



Weitere Details zur Kooperation, der ESL Meisterschaft und generelle Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der ESL Meisterschaft.



ESL - das weltweit größte eSports-Unternehmen, das die Branche in den verschiedensten Spielen mit zahlreichen Online- und Offline-Turnieren anführt. Dies beinhaltet sowohl bekannte internationale als auch nationale Ligen und Turniere, wie die Intel® Extreme Masters, ESL One, ESL Meisterschaft, Starcraft® II World Championship Series, als auch Amateur-Cups, Ligen und Matchmaking-Systeme auf der Amateur-Ebene. Über das Wettbewerbsangebot hinaus, deckt die ESL eine Vielzahl an Leistungen in den Bereichen Gaming-Technologie, Event Management, Werbevermarktung und TV-Produktion ab, um das eSport-Ökosystem auf allen Ebenen beliefern zu können. Mit Büros in Deutschland, Russland, Frankreich, Polen, Spanien, China und Nordamerika hinterlässt die ESL global ihre Fußabdrücke. www.eslgaming.com



ESL Meisterschaft - Die ESL Meisterschaft ist die nationale Königsklasse der ESL und gilt mit 15 Jahren als die längste und traditionsreichste Liga des Unternehmens. Hier qualifizieren sich nur die besten Gamer des Landes und kämpfen um die Krone im deutschen eSport. Die Spieler-Elite hierzulande misst sich dafür jährlich über drei Seasons in den eSport-Titeln Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends sowie EA SPORTS FIFA 18. Auf den Finalevents werden die wichtigsten Spiele live vor Publikum ausgetragen und im Internet über Twitch ausgestrahlt. Die ESL Meisterschaft hat in den vergangenen 15 Jahren über drei Millionen Euro Preisgeld ausgezahlt. Weitere Informationen unter: http://pro.eslgaming.com/deutschland/gate/



McDonald's Deutschland - McDonald's ist eine der bekanntesten Marken der Welt und mit über 1.470 Restaurants in Deutschland bundesweit Marktführer der Systemgastronomie. Rund 89% der Restaurants werden von Franchise-Nehmern betrieben, 238 selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, die als Repräsentant der Marke in ihrem lokalen Umfeld fungieren. Das erste deutsche McDonald's Restaurant eröffnete am 4. Dezember 1971 in der Martin-Luther-Straße in München. Heute begrüßen rund 58.000 Mitarbeiter aus mehr als 120 Nationen über 2 Mio. Gäste täglich in den McDonald's Restaurants deutschlandweit. Weitere Informationen unter: www.mcdonalds.de/presse



OTS: McDonald's Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52942 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52942.rss2



Pressekontakt: McDonald's Deutschland LLC Philipp Wachholz Drygalski-Allee 51 81477 München Tel.: 089 78594-446 Fax: 089 78594-479 Mail: presse@mcdonalds.de Twitter: @McDonaldsDENews