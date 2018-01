Köln (ots) - Am 29. Januar 2018 lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us im Huma Center in Sankt Augustin Groß wie Klein mit zahlreichen Angeboten zur Neueröffnung ein. In der Filiale begrüßt das Toys"R"Us Team gemeinsam mit dem unternehmenseigenen Maskottchen - Giraffe "Geoffrey" - am Neueröffnungstag alle Kunden mit speziellen Angeboten. Auf einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern finden Kunden die beliebtesten Highlights aus dem vielfältigen Spielwarensortiment der Toys"R"Us Produktpalette.



"Mit der Eröffnung von Filialen auch auf kleinerer Fläche sind wir nicht nur flexibel bei der Auswahl neuer Standorte, sondern haben die Möglichkeit, noch näher beim Kunden zu sein, so beispielsweise in Innenstädten oder wie hier in Sankt Augustin im Einkaufscenter", berichtet Carsten Grund, Verkaufsleiter der Region West bei Toys"R"Us. "Das Huma Center ist nicht zuletzt durch seine moderne Struktur, sein ansprechendes Ambiente, die verkehrsgünstige Lage und optimale Zusammenstellung der verschiedenen Händler und Angebote ein perfekter Partner für uns. Nun freuen wir uns nach den Vorbereitungen in den letzten Wochen riesig, die Pforten unseres Marktes für unsere neuen Kunden öffnen zu können."



Vorbeischauen lohnt sich in jedem Fall - bei der Eröffnung des Toys"R"Us Marktes am 29. Januar 2018 im Huma Center in Sankt Augustin.



Über TOYS"R"US



Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 37 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 90 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Hersteller- und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.de.



Pressekontakt: Toys"R"Us GmbH Marie-Charlotte von Heyking Public Relations Köhlstraße 8 D-50827 Köln



Tel.: 0049 / 221 / 5972 - 418 E-Mail: heykingm@toysrus.com