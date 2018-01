Mainz/Freiburg (ots) - Bei den Tatverdächtigen im Freiburger Missbrauchsskandal handelt es sich fast ausschließlich um polizeibekannte Wiederholungstäter, die bereits einschlägig vorbestraft waren. Das haben Recherchen des SWR ergeben. Die Tatverdächtigen haben zum Teil langjährige Haftstrafen hinter sich - wegen Verbreitung von Kinderpornografie, sexuellem Missbrauch oder sexueller Ausbeutung von Minderjährigen. Einer dieser Beschuldigten, Daniel V., war wegen wiederholten, schweren Sexualstraftaten im Jahr 2010 zu elf Jahren Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden - das Urteil wurde später vom BGH wieder aufgehoben und auf fünf Jahre und acht Monate verkürzt. Der Mann hatte die Vergewaltigung, das Foltern und die Tötung eines Kindes sehr konkret geplant. Auf Foren für Pädophile war er unter anderem mit den Decknamen "NoLimit" und "Gofy" aktiv.



Auch der 40-jährige Inhaftierte aus dem Raum Freiburg, Markus K., wurde 2010 verurteilt, weil er ein zehnjähriges Kind missbraucht hatte. Außerdem hatte er tausende Dateien mit Kinderpornographie auf seinem Rechner. Er war vier Jahre in Haft in Freiburg. Während dieser Haftzeit lernte er den Hauptbeschuldigten Christian L. kennen. Der 32-jährige Verdächtige aus Spanien war für einen internationalen Futtermittelkonzern tätig und dienstlich öfter in Deutschland unterwegs. Die Ermittler fanden Videomaterial, auf dem er den neunjährigen Jungen sexuell misshandelte, und gehen davon aus, dass er mit diesen Videos Handel treiben wollte. Derzeit sitzt er in Haft in Deutschland. 2005 und 2007 war er in Spanien bereits wegen Prostitution von Minderjährigen verurteilt worden.



Wegen einschlägiger Vorstrafen standen drei der deutschen Tatverdächtigen nach ihrer Haft unter sogenannter "Führungsaufsicht". Diese wird verhängt, wenn Sexualstraftäter nach ihrer Haftentlassung als weiter gefährlich gelten. Die unter Führungsaufsicht stehenden Männer im Freiburger Fall hatten unter anderem die Auflagen, sich Kindern nicht zu nähern. Ob auch der 37-jährige Schweizer Tatverdächtige aus dem Raum St. Gallen vorbestraft war oder Auflagen hatte, wollten die Schweizer Behörden nicht mitteilen.



Einer Frau aus der Nähe von Freiburg wird vorgeworfen, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ihren neunjährigen Sohn schwer misshandelt zu haben. Der Junge soll zudem von anderen Männern gegen Bezahlung mehrfach vergewaltigt worden sein. Alle Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.



