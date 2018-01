Brüssel - Die Weltwirtschaft brummt, Inflationserwartungen steigen und allmählich ist ein Ende der Niedrigzinspolitik in Sicht, so die Experten von BNY Mellon Investment Management.Ein solches Szenario spreche eigentlich für eine Anleihen-Baisse, insbesondere bei Staatsanleihen. Paul Brain, Manager des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund (ISIN IE00B45QNC31/ WKN A1C9K7) bei Newton IM (einer Fondsboutique von BNY Mellon Investment Management), sehe dies jedoch anders: "Wir gehen davon aus, dass sich Schwellenländeranleihen und Unternehmensanleihen in diesem Umfeld weiterhin gut behaupten werden." Mit einer Straffung der Geldpolitik dürfte außerdem die Nachfrage nach sicheren Häfen wieder steigen, wovon gerade Staatsanleihen profitieren könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...