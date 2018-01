Nach einem schwierigen Vorjahr flossen 2017 fast 16 Milliarden Euro an den Vermögensverwalter. Gute Nachrichten für den Deutsche-Bank-Vorstand, der seine Tochter im Laufe des Jahres an die Börse bringen will.

Die vor dem Börsengang stehende Vermögensverwaltung der Deutschen Bank hat nach einem kräftigen Rückgang der Kundengelder 2016 im vergangenen Jahr wieder deutlich Boden gutgemacht. Wie aus einer auf der Internetseite des Instituts abrufbaren Präsentation über die Deutsche Asset Management hervorgeht, flossen zwischen Januar und Dezember 15,8 Milliarden Euro in die Vermögensverwaltung der größten deutschen Bank.

2016, als wegen einer hohen Strafandrohung aus den USA Zweifel an der gesamten Bank aufgekommen waren, ...

