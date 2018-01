DANBURY (dpa-AFX) - Der US-Gasekonzern Praxair zeigt sich vor der anstehenden Fusion mit dem deutschen Rivalen Linde gut in Schuss. Nach einem Rückgang 2016 konnten die Amerikaner im vergangenen Jahr ihren Umsatz und das Ergebnis wieder steigern, wie Praxair am Donnerstag mitteilte. Im Gesamtjahr ebenso wie im Schlussquartal übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Im laufenden ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres will Praxair ebenfalls besser abschneiden als vor einem Jahr.

Für den Jahresauftakt stellt der Konzern nun einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 1,53 bis 1,58 Dollar in Aussicht. Kosten für die beabsichtigte Transaktion mit Linde sind in dieser Prognose nicht eingerechnet. Im Schlussquartal zog das bereinigte EPS von 1,41 im Vorjahr auf nunmehr 1,52 Dollar an, der Umsatz erhöhte sich um 12 Prozent auf knapp 3 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr konnte Praxair damit seine - zum dritten Quartal angehobene Prognose - noch toppen: Der bereinigte Gewinn je Aktie kam bei 5,85 Dollar heraus. Der Konzern hatte zuletzt zwei Cent weniger als Maximum angepeilt.

Der Konzern mache derweil enorme Fortschritt in Richtung der beabsichtigten Fusion mit Linde, betonte Praxair-Chef Steve Angel. Er stellte klar, dass er weiterhin mit dem Zusammenschluss mit dem deutschen Rivalen in der zweiten Hälfte des Jahres rechnet./tav/jha/

ISIN US74005P1049

AXC0135 2018-01-25/12:43