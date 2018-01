In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Medigene, JinkoSolar, Nordex, BYD, Tesla, Wirecard und Infineon. Medigene hat den Turbo gezündet, die Aktie hat zwischenzeitlich fast 18 Euro erreicht. Ist jetzt eine größere Korrektur zu erwarten? Und wie wird sich die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens langfristig entwickeln.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Hintergründe des Einbruchs bei JinkoSolar, um die weiteren Perspektiven von Nordex, das langfristige Kurspotenziual von BYD und Tesla, die Short-Attacke bei Wirecard und den DAX-Favoriten Infineon.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.