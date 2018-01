Hamburg (ots) - Der Hamburger SV macht HSV-Dinge, und die Buchmacher reagieren mit der entsprechenden Wette. Business as usual also in Sachen Bundesliga-Dino.



Nach der Verpflichtung von Haudegen Bernd Hollerbach hat Wettanbieter mybet (www.mybet.com) folgende Spezialwette ins Programm genommen:



Wird Bernd Hollerbach den HSV vor dem Abstieg retten? Quote 1.60 für NEIN Quote 2.20 für JA



Die Einschätzung der Quotenexperten zum Erfolg oder Misserfolg der Hollerbach-Verpflichtung ist also als vorsichtig pessimistisch zu bezeichnen.



