MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Siemens will laut Kreisen seine schwächelnde Antriebstochter Flender verkaufen. Der Plan sei Teil der Umstrukturierungsbemühungen von Vorstandschef Joe Kaeser, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mehrere eingeweihte Personen. Das auf Getriebe spezialisierte Unternehmen könne dabei mehr als eine Milliarde Euro einbringen, sagte einer der Insider dem Bericht zufolge. Ein formeller Verkaufsprozess könne später in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden. Allerdings befänden sich die Überlegungen in einer frühen Phase, ein Verkauf sei nicht sicher. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Flender hat seine Zentrale in Bocholt und hat Informationen auf der Webseite zufolge knapp 1200 Mitarbeiter. Vergangenes Jahr hatte Siemens seine Geschäftseinheit Mechanische Antriebe rechtlich verselbstständigt. Das unter hartem Konkurrenzdruck aus Asien stehende Geschäft sollte dadurch freier am Markt agieren. Flender ist ein Teil des Geschäfts. Kaeser baut den Siemens-Konzern seit längerem um, in diesem Jahr ist unter anderem der Börsengang der Medizintechnik geplant. Das Zuggeschäft legen die Münchener mit dem französischen Rivalen Alstom zusammen./men/she/jha/

ISIN DE0007236101

AXC0138 2018-01-25/12:48