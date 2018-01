Liebe Leser,

selten hat eine Aktie die Gemüter so sehr in Wallung versetzt wie die von Tesla. Euphorische Ausbrüche und Untergangsszenarien geben sich in regelmäßigen Abständen die Klinke in die Hand und das Wechselbad der Gefühle zeigt sich deutlich an den Schweißrändern an den Hemdkragen der Analysten. Was ist in den letzten Wochen passiert? Die Aktie geriet bei 360 US Dollar deutlich ins Rutschen, konnte bei 300 US Dollar einen doppelten Bilden bilden, überquerte anschließend mustergültig ... (Stefan Klotter)

