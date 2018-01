Köln (ots) - Frisch getrennter Hausmann und Vierfachvater wird plötzlich Anwalt. Kann das gut gehen? Ja, sogar sehr gut. In der neuen zehnteiligen RTL-Serie - Start am Dienstag, 30.01., um 21.15 Uhr mit einer Doppelfolge - kann sich Hannes Beck (Bert Tischendorf) zum Glück auf seine kroatische Putzhilfe Jasmina (Andreja Schneider) verlassen. Als ehemalige Richterin greift sie dem überforderten Pflichtverteidiger gerne unter die Arme. Beck ist also "back in business".



Hannes' (Bert Tischendorf, "Doc meets Dorf", "Letzte Spur Berlin") Leben wird auf links gedreht: Seine Ehefrau, die Staatsanwältin Kirsten (Annika Ernst), geht mit ihrem Kollegen (René Steinke, "Alarm für Cobra 11") fremd und Hannes zieht aus - mit den Kindern! Und jetzt? Zum ersten Mal in seinem Leben muss Hannes arbeiten gehen, doch sein Jura-Studium ist ewig her, von der Praxis hat er wenig Ahnung. Aus der Not heraus wird er Pflichtverteidiger und stellt kurzerhand seine 54-jährige Putzhilfe Jasmina (Andreja Schneider, "Tatort", "Der letzte Bulle"), eine ehemalige Richterin aus Kroatien, als Rechtsanwaltsgehilfin ein. Ein absoluter Glückstreffer: Jasmina ist patent, gewieft und hundertprozentig loyal. Die beiden kämpfen sich durch spannende Fälle, die ihnen das deutsche Rechtssystem vor die Füße spült. Ein eigensinniger Anwalt, ehrlich und witzig, der mit Herzblut für seine Mandanten kämpft, bis ein gerechtes Urteil gesprochen ist.



Bert Tischendorf über das ungleiche Duo: "Wir sind wie Asterix und Obelix. Hannes hat den Plan und sagt, wo es lang geht. Aber sobald sich ein unüberwindbares Hindernis auftut, dann räumt Jasmina (die als Kind in die kroatische Juha gefallen ist!) es aus dem Weg." Andreja Schneider ergänzt: "Ein klassisches "Buddy Movie"-Prinzip. Zwei völlig unterschiedliche Menschen, die von den Umständen getrieben zu einem guten Team zusammenwachsen. Da ist sein cooler Zugriff, hier ihre osteuropäische Bauernschläue, da seine sprachliche Brillanz vor Gericht, hier ihr kroatischer Akzent. Er ist der Macher, sie die Mary Poppins. Hinter jedem guten Chef steckt eine starke Putzfrau!"



"Beck is back!" ist eine Produktion der UFA FICTION GmbH im Auftrag von RTL. Produzent und Headautor ist Tommy Wosch, Producerin Silke Winter. Regie führt Ulli Baumann ("Ritas Welt", "Nikola"). In den Hauptrollen der zehnteiligen Anwaltsserie sind Bert Tischendorf, Andreja Schneider, Julia Dietze, Annika Ernst, René Steinke und Simon Licht zu sehen. "Beck is back!" startet am Dienstag, 30.01.2018, um 21.15 Uhr im Anschluss an "Sankt Maik".



