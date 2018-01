25.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: GVC (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Norbert Teufelberger, der Gründer von bwin , verlässt die GVC Holding, die bekanntlich bwin.party vor zwei Jahren übernommen hat, als Non-Executive-Director per 2. Februar. GVC tritt bekanntlich durch die Übernahme durch Ladbrokes nun in eine neue Ära. Companies im Artikel bwin Mitglied in der BSN Peer-Group Sport Show latest Report (20.01.2018) GVC Holdings Mitglied in der BSN...

