München (ots) - Die Vorabendserie "Hubert und Staller" wird beim Publikum immer beliebter: Am gestrigen Dienstag sahen 2,92 Millionen Zuschauer - das entspricht einem Marktanteil von 11,2 Prozent - die Folge "Überfall postum", in der Hubert und Staller Zeuge eines Tankstellenüberfalls werden und einen Täter ermitteln, der eigentlich schon seit sechs Monaten tot ist. Damit war die 108. Folge von "Hubert und Staller" die meistgesehene seit dem Serienstart vor fünf Jahren. Und auch bei den 20- bis 59-Jährigen konnten die beiden Wolfratshausener Cops gestern punkten und erreichten mit einem Marktanteil von 10,1 Prozent in dieser Altersgruppe ihren bisher besten Wert.



Unmittelbar vor "Hubert und Staller" waren 3,94 Millionen Zuschauer bei "Wer weiß denn sowas?" mit dabei, das bedeutete einen Marktanteil von 19,0 Prozent für das Quiz mit Kai Pflaume. Bei den 20- bis 59-Jährigen war die gestrige Sendung mit einem Marktanteil von 14,0 Prozent die beste aller 289. Folgen.



"Hubert und Staller" ist eine Produktion der Tele München Gruppe und der Entertainment Factory (Produzenten: Herbert G. Kloiber, Oliver Mielke) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producer ist Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Franka Bauer (MDR) und Elmar Jaeger (BR).



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



