Frankfurt - Das ifo Geschäftsklima machte im Januar den Ausrutscher des Vormonats wieder wett und stieg wieder auf das alte Allzeithoch von 117,6 Punkten an, berichten die Analysten der DekaBank. Ein Blick auf die Komponenten lohne dieses Mal aber: So habe zwar die Lagebeurteilung ein neues Allzeithoch erklommen, gleichzeitig seien aber die Geschäftserwartungen zum zweiten Mal in Folge merklich gesunken.

