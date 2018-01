Nürnberg (ots) - Als größte und bedeutendste Branchenveranstaltung des Jahres bringt die Spielwarenmesse vom 31. Januar bis zum 4. Februar die Entscheider aus aller Welt zusammen. Den wichtigen Stellenwert unterstreicht gleich zu Beginn eine Rekordzahl: 2.902 Aussteller - und damit 31 mehr als im Vorjahr - zeigen auf dem Nürnberger Messegelände ihre vielseitigen Produktideen für die kommende Saison. Der Auslandsanteil liegt bei 75,1% (2017: 74,0%). Eine noch höhere Internationalität wird auf Besucherseite erwartet. Die Händler und Einkäufer treffen auf die neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Spiel, Hobby und Freizeit, wobei ihr Hauptinteresse der Suche nach Neuheiten gilt. Darüber hinaus trägt ein informatives Rahmenprogramm, das auf die Anforderungen der einzelnen Marktsegmente zugeschnitten ist, zu einem erfolgreichen Messeverlauf bei.



Auf ihrer Erkundungstour über die Spielwarenmesse steht Besuchern eine Fläche von 170.000 m² zur Verfügung. Dabei vereint der Veranstalter eine konstant hohe Qualität mit einem umfangreichen internationalen Angebot. Orientierung bei 1 Million ausgestellten Produkten bietet die 1.000 m² große TrendGallery. Die drei Trendthemen der Spielwarenmesse werden hier erlebbar gemacht: Bei "Explore Nature" geht es darum, die Tier- und Pflanzenwelt zu entdecken. "Just for Fun" verkörpert Spiele mit einem großen Spaßfaktor - ohne den pädagogischen Zeigefinger zu erheben. Und die Produkte rund um den Trend "Team Spirit" führen gemeinsam zum Spielsieg, anstatt allein. In die TrendGallery eingebunden sind die Sieger und Nominierten des ToyAwards. Diesmal reichten 397 Unternehmen (2017: 361) insgesamt 643 Produkte (2017: 635) ein - so viele wie noch nie. Die Gewinner werden am Vorabend der Messe bekanntgegeben.



Auch das Thema Lizenzen nimmt auf der Spielwarenmesse einen hohen Stellenwert ein und ist in allen Produktgruppen präsent. Darüber hinaus liefern drei Sonderschauen zur Sortimentserweiterung. Premiere feiert "Toys meet Books", wobei Aussteller vorwiegend Buchhändler aus dem deutschsprachigen Raum an die Spielware heranführen. Zudem werden zwei erfolgreich eingeführte Areale fortgeführt: Die Aktionsfläche Tech2Play umfasst elektronische Spielwaren in vier aktualisierten Kategorien: "Robot Toys", "Virtual Play", "RC Toys" und "Electronic Learning". Viel Inspiration für attraktive Zusatzsortimente im Bereich der Jüngsten hält wieder die Sonderfläche Baby- und Kleinkindartikel bereit.



Nur in Nürnberg erleben Händler und Einkäufer aus der ganzen Welt die komplette Branchenvielfalt. 2018 haben sie wieder die Möglichkeit, mit innovativen Produkten ihr Sortiment zu ergänzen, ihr Branchen-Know-how aufzufrischen und neue Impulse für ihren Geschäftsalltag zu erlangen.



