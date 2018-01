Eine Prahlerei im Gefängnis machte ihn zum Hauptverdächtigen: 18 Jahre nach dem Sprengstoffattentat am Düsseldorfer S-Bahnhof "Wehrhahn", wird einem neuen Verdächtigen der Prozess gemacht.

Der Angeklagte im Prozess um den Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hat die Tat zum Auftakt des Verfahrens bestritten. Er habe sie nicht begangen und wisse auch nicht, wer es gewesen sei, sagte der 51-Jährige am Donnerstag am Düsseldorfer Landgericht. Bei der Explosion waren zehn Menschen verletzt worden, einige von ihnen lebensgefährlich.

Der rechtsradikale ...

