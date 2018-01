Die Koalitionsgespräche stehen an und die Sozialdemokraten formieren ihre Verhandlungsführer. Der Hamburger Bürgermeister wird Teil der Arbeitsgruppe Finanzen und Steuern sein - und sein Parteichef widmet sich Europa.

Der Hamburger Bürgermeister und SPD-Vize Olaf Scholz leitet in den Koalitionsverhandlungen mit der Union für seine Partei die wichtige Arbeitsgruppe Finanzen und Steuern. Das Thema Europa werde von Parteichef Martin Schulz selbst verhandelt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag aus Parteikreisen. In ihrer Klausurtagung zur Vorbereitung auf die am Freitag beginnenden Koalitionsverhandlungen habe die SPD die Verhandlungsleiter von 17 inhaltlichen Arbeitsgruppen festgelegt. Eine noch offene 18. Arbeitsgruppe zur Arbeitsweise von Regierung ...

