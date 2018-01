Von Sara Sjolin

DAVOS (Dow Jones)--JP-Morgan-Chef Jamie Dimon sieht nach dem Brexit ein Viertel der insgesamt 16.000 Stellen der US-Großbank in Großbritannien in Gefahr. Wie Dimon dem Sender BBC am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte, wäre dies der Fall, wenn Großbritannien den Zugang zum europäischen Binnenmarkt verlieren würde. Möglicherweise könnten sogar mehr als 4.000 Stellen einem harten Brexit zum Opfer fallen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2018 06:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.