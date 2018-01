Unterschleissheim - Es herrscht erhebliche Lawinengefahr im tiefverschneiten Schweizer Skiort Davos, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Rechtzeitig vor seinem Besuch des dortigen Weltwirtschaftsforums (WEF), wo die Freunde des freien Welthandels in der Mehrzahl seien, habe D.T., der Unberechenbare, vorgelegt. Der US-Präsident habe die Einführung weiterer Handelsschranken gegen die vermeintlichen Billigimporte aus dem Ausland angekündigt. Diesmal treffe es Waschmaschinen und Solarmodule, die mit Zöllen zwischen 20% und 50% belegt werden sollten, bevor sie in die USA eingeführt werden könnten. Mit diesen Einfuhrzöllen brüskiere der Protektionist aus Washington insbesondere China und Südkorea, die sich allerdings wehren und die Welthandelsorganisation (WTO) anrufen möchten.

