Frankfurt am Main - Schwellenländer-Staatsanleihen, die in Lokalwährungen begeben werden, lieferten 2017 eine starke Performance, so die Experten von VanEck.Primäre Renditetreiber seien weniger Währungseffekte als vielmehr die lokalen Zinsen gewesen. "Die gleiche Dynamik erwarten wir auch für 2018", sage Fran Rodilosso, CFA, Head of Fixed Income ETF Portfolio Management bei VanEck. "Die generell stabilen oder sich verbessernden Fundamentaldaten in den Schwellenländern und das weltweite Wachstum sprechen dafür, dass Lokalwährungsanleihen auch im kommenden Jahr stark performen könnten, trotz höherer Zinsen in den Industriestaaten."

Den vollständigen Artikel lesen ...