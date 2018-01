Was sind aktuell gute News und was sind schlechte News bei Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019)? Diese Frage muss man sich stellen, wenn man die momentane Nachrichtenlage beim MDAX-Konzern betrachtet. So veröffentlichte das Unternehmen gestern eine Meldung, in der man bekannt gab, dass man damit beginnen möchte das Schuldenniveau im Konzern zu abzubauen. Hierauf reagierte die Börse doch sehr verhalten bisweilen gar nicht. So konnte man z.B. im gestrigen Xetra-Handel Kurse zwischen 0,492 EUR und 0,52 EUR im Tagesverlauf beobachten. Im Vergleich zu den Handelsspannen, die wir zum Teil seit Dezember 2017 gesehen haben, war diese in Verbindung mit der doch relativ guten Nachricht eher klein.

Denn Anfang Dezember 2017 machten ja bekanntlich erste Gerüchte um mutmaßliche Bilanzfälschungen ihre Runde und seitdem war bzw. ist die Steinhoff-Aktie eines der Top-Themen ...

