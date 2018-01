Illegal einreiste Asylsuchende im EU-Raum dürfen zukünftig nicht einfach in das EU-Ankunftsland zurückgeschickt werden. Ausgangspunkt für das Urteil des Europäischen Gerichtshofs war ein Fall in Deutschland.

Illegal in ein EU-Land eingereiste Asylbewerber dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht ohne Weiteres in den EU-Staat zurückgeschickt werden, in dem sie erstmals Asyl beantragt haben. Es müsste vielmehr wieder ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen werden, urteilten die Luxemburger Richter am Donnerstag.

Im konkreten Fall hatte ein syrischer Staatsangehöriger in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Dabei wurde festgestellt, dass er zuvor bereits ...

