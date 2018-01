Als Unternehmer war der Immobilienmilliardär Donald Trump nie eingeladen nach Davos. Für das elitäre Treffen passte er irgendwie nicht. Als Präsident kommt Trump nun mit Wucht - und will seine Basis überzeugen.

Donald Trump ist ein Mann aus dem Showbusiness. Zehn Jahre lang trat der US-Präsident mit gewissem Erfolg in der US-Fernsehshow "The Apprentice" auf. Er weiß, wie man öffentlich Duftnoten setzt. So war es sicher kein Zufall, dass er am Eröffnungstag des Weltwirtschaftsforums in Davos öffentlichkeitswirksam Strafzölle verhängte, unter anderem auf die Einfuhr von Waschmaschinen. Kein Zufall war es auch, dass der Republikaner am Mittwoch - wieder - das Wort "Handelskrieg" in den Mund nahm.

Und ganz sicher kein Zufall war es, dass sein beim Chef einigermaßen in Ungnade gefallener Handelsminister Wilbur Ross, gewissermaßen als Vorhut, in der Schweiz eine Rede hielt, die mit recht eindeutiger Kriegsrhetorik gespickt war. "Jetzt besetzen die US-Truppen ihre Verteidigungsmauern", sagte Ross, die 80-Jahre alte Wall-Street-Legende in Trumps Kabinett. Und: Handelskriege gebe es schließlich jeden Tag.

Abgesehen von dem Verbalgetöse, das der Wirtschafts-Nationalist Trump vor seiner Fahrt ins Mekka der Globalisierer vorausschickt, ist nicht allzu viel durchgedrungen über die Reise des US-Präsidenten in die tief verschneiten Schweizer Alpen. Es ist ein Treffen, bei dem er als Unternehmer nie gut genug war, um willkommen zu sein - schon darin könnte ein Teil der Motivation liegen, die Trump in die Höhle des Löwen treibt. Er wolle als Anwalt der US-Wirtschaft auftreten, Investitionen an Land ziehen, um Betriebe werben, die von seiner Steuerreform profitieren wollen, hieß es im Vorfeld aus dem Weißen Haus.

Alles ganz im Sinne des amerikanischen Arbeiters, dessen Job gesichert, respektive geschaffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...