Number One Austro-Aktienfonds https://boerse-social.com/numberone/2017 Die vielleicht herausragendste Einzelleistung in den vier Jahren Number One Award ist jene von Alois Wögerbauer. Er hat seinen 3 Banken Österreich Fonds heuer nach 2014 und 2015 zum 3. Mal auf Rang 1 der Austro-Aktienfonds gemanagt, im Jahr 2016 war er auf Rang 2. Die 2017er-Performance kann sich sehen lassen: +41,6 Prozent, damit um 11 Prozentpunkte besser als der ATX. Seit Auflage im Jahr 2002 hat der 3 Banken Österreich Fonds fast 530 Prozent Plus gemacht. Kein anderer Österreich-Fonds kommt da auch nur annähernd heran. Die aktiven Wetten. Wögerbauer streicht für 2017 auf Einzeltitelebene zunächst die AT&S hervor, bei der man als treuer langjähriger...

