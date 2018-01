Number One structured products https://boerse-social.com/numberone/2017 Ja, ja, der Seriensieger im Zertifikatebereich: Wenn man bei der 11.Verleihung des wichtigsten Branchenpreises der heimischen Zertifikate-Industrie, den Zertifikate Awards Austria 2017, in 7 von 8 Kategorien gewinnt und sich damit natürlich auch zum 11. Mal in Folge in 11 Jahren den Gesamtpreis sichert, dann ist das eine Dominanz, die fast nicht mehr zu toppen scheint. Im Herbst holte man auch zum ersten Mal den von CFI.co vergebenen Award für "Best Structured Product Bank CEE". Insgesamt gab es 2017 fünf Awards zu übernehmen. 8000. Im Jahr 2018 gibt es gleich zum Auftakt wieder einen Award und zwar den Number One Award für den aktivsten Zertifikateemittenten, wenn es darum...

