Number One Mittelstandsinvestor https://boerse-social.com/numberone/2017 In der Schnittmenge Mittelstandsinvestments, Private Equity und Wiener Börse bleibt die Rosinger Group aktivster Player, der "Special Award Mittelstandsinvestor" ist wie in den vergangenen drei Jahren die begleitende Auszeichnung. Gregor Rosinger, Unternehmer aus Wien und CEO der Rosinger Group, war beispielswiese nach Dr. Bock Industries im Jahr 2016 auch 2017 mit Cleen Energy maßgeblich an einem Börsengang in Wien beteiligt. Seit 20. April 2017 ist Cleen Energy im Geregelten Freiverkehr notiert. RMS für Börsekandidaten. An weiteren Listings wird in der Rosinger Group gearbeitet, derzeit werden dazu im Rahmen der Buy and Built Strategie die entsprechenden Konzerne...

