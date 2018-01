Number One Aktie im ATXPrime https://boerse-social.com/numberone/2017 Zum 4. Mal vergeben wir die Number One Awards, und in der Kategorie "Größter Kursgewinner im ATXPrime" geht der Titel mit FACC zum 3. Mal an einen Nicht-ATX-Titel: Nach KTM (2014), Kapsch TrafficCom (2015) war Lenzing im Jahr 2016 der bisher einzige Wert aus dem Leitindex selbst, der ganz oben stand. OÖ, what else?. FACC ist zudem nach KTM und Lenzing der dritte Sieger aus Oberöstereich in vier Jahren. Zur Erinnerung: In der März-Ausgabe des Magazine haben wir den OÖ10-Index vorgestellt, der den ATX heuer auch mit 44,16 zu 30,62 Prozent klar in Schach halten konnte, FACC hat dazu den Hauptbeitrag geleistet. Und mit einem ytd-Plus von 238,65 Prozent ist man der bisher...

