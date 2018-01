Number One politische Person https://boerse-social.com/numberone/2017 Früher gab es Kapitalmarktbeauftragte, die im BMF angesiedelt waren, vor allem Ex-OMV-Chef Richard Schenz hatte sich in dieser Funktion permanent für den Markt eingesetzt und es in seiner Ära zumindest geschafft, dass Österreich keine "negativen Veredelungen" in der Kapitalmarktgesetzgebung bekommen hat. Unter Finanzminister Michael Spindelegger wurde der Posten (damals Nolz) ersatzlos gestrichen, und es haben sich seitdem recht viele Gold-Plating-Boshaftigkeiten eingeschlichen, die den Akteuren am Kapitalmarkt das Leben schwerer als an vergleichbaren Märkten machten. KMU-Börse. Beispiel: Der Dritte Markt, der für inländische Emittenten "zu" ist, weil...

Den vollständigen Artikel lesen ...