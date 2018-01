Während die Dollarschwäche die Aktienmärkte in der übrigen Welt belastet, dürften die US-Börsen mit kleinen Gewinnen in den Donnerstagshandel starten. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich 0,2 Prozent höher. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte den ohnehin schwächelnden Dollar am Mittwoch zusätzlich unter Druck gebracht, indem er die Schwäche der heimischen Währung als "gut für den Handel" bezeichnete. Daraufhin war der Euro erstmals seit gut drei Jahren über 1,24 Dollar gestiegen.

Am Donnerstag verteidigte der Minister seine Äußerungen, indem er sinngemäß sagte, diese seien doch wohl eindeutig gewesen. Die Einheitswährung kostete am Morgen in der Spitze 1,2460 Dollar, aktuell kommt der Euro etwas zurück auf etwa 1,2420 Dollar. Auch zu anderen Währungen hat sich der Dollar leicht erholt. Marktteilnehmer warten gespannt darauf, ob EZB-Präsident Draghi im Anschluss an den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag auf die jüngste Aufwertung des Euro eingeht und versucht, die Währung verbal zu schwächen. Den Leitzins von derzeit 0,00 Prozent dürfte die EZB unverändert lassen.

In den USA gilt das Interesse daneben Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen wie 3M, Caterpillar, Ford, Praxair oder American Airlines. An Konjunkturdaten sind die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, der Index der Frühindikatoren und die Zahl der Neubauverkäufe angekündigt.

Die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Ford werden leicht negativ aufgenommen. Die Ergebnisse des Autobauers für das vierte Quartal lagen knapp unter den Prognosen des Marktes. Analysten sprachen von einem mäßigen Ausblick auf 2018, der geprägt sei von der Erwartung steigender Rohstoffpreise. Finanzvorstand Bob Shanks räumte selbst ein, dass das Unternehmen nicht auf steigende Rohstoffpreise eingestellt sei. Für die Aktie geht es vorbörslich um 0,6 Prozent nach unten.

Gut lief es auch beim Halbleiterausrüster Lam Research, nachdem die Gesellschaft Zweitquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen ausgewiesen hatte. Auch der Ausblick schlug die Erwartungen. Die Titel rücken um 4,7 Prozent vor. Xilinx verbessern sich um 4,4 Prozent. Der Speicherchipshersteller Xilinx verbuchte im dritten Geschäftsquartal Ergebnisse und Umsatzzahlen über Markterwartung. Für das laufende Quartal stellt die Gesellschaft weiter steigende Kennziffern in Aussicht. Einen überzeugenden Quartalsausweis hat auch F5 Networks, ein Spezialist für Netzwerklösungen, vorgelegt. Das verhilft dem Kurs zu einem Plus von 3 Prozent.

Whirlpool werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Haushaltsgerätehersteller verbuchte eine Einmalbelastung im Zuge der US-Steuerreform von 420 Millionen Dollar. Das dürfte den Kurs der Aktie belasten, die Anfang der Woche kräftig von den erhöhten Einfuhrzöllen auf Waschmaschinen profitiert hatte.

January 25, 2018

