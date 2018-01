DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.846,80 +0,20% +6,38% Euro-Stoxx-50 3.653,38 +0,28% +4,26% Stoxx-50 3.267,12 +0,20% +2,81% DAX 13.413,72 -0,01% +3,84% FTSE 7.644,02 +0,01% -0,58% CAC 5.517,65 +0,41% +3,86% Nikkei-225 23.669,49 -1,13% +3,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,46 -9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,07 65,61 +0,7% 0,46 +9,3% Brent/ICE 70,83 70,53 +0,4% 0,30 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.359,55 1.358,51 +0,1% +1,04 +4,4% Silber (Spot) 17,53 17,57 -0,2% -0,04 +3,5% Platin (Spot) 1.020,35 1.017,00 +0,3% +3,35 +9,8% Kupfer-Future 3,22 3,22 +0,3% +0,01 -2,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Während die Dollarschwäche die Aktienmärkte in der übrigen Welt belastet, dürften die US-Börsen mit kleinen Gewinnen in den Donnerstagshandel starten. Marktteilnehmer warten gespannt darauf, ob EZB-Präsident Draghi im Anschluss an den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag auf die jüngste Aufwertung des Euro eingeht und versucht, die Währung verbal zu schwächen. Den Leitzins von derzeit 0,00 Prozent dürfte die EZB unverändert lassen.

In den USA gilt das Interesse daneben Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen wie 3M, Caterpillar, Ford, Praxair oder American Airlines. An Konjunkturdaten sind die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, der Index der Frühindikatoren und die Zahl der Neubauverkäufe angekündigt.

Die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Ford werden leicht negativ aufgenommen. Die Ergebnisse des Autobauers für das vierte Quartal lagen knapp unter den Prognosen des Marktes. Analysten sprachen von einem mäßigen Ausblick auf 2018, der geprägt sei von der Erwartung steigender Rohstoffpreise. Für die Aktie geht es vorbörslich um 0,6 Prozent nach unten.

Gut lief es auch beim Halbleiterausrüster Lam Research, nachdem die Gesellschaft Zweitquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen ausgewiesen hatte. Auch der Ausblick schlug die Erwartungen. Die Titel rücken um 4,7 Prozent vor. Xilinx verbessern sich um 4,4 Prozent. Der Speicherchipshersteller Xilinx verbuchte im dritten Geschäftsquartal Ergebnisse und Umsatzzahlen über Markterwartung. Für das laufende Quartal stellt die Gesellschaft weiter steigende Kennziffern in Aussicht. Einen überzeugenden Quartalsausweis hat auch F5 Networks, ein Spezialist für Netzwerklösungen, vorgelegt. Das verhilft dem Kurs zu einem Plus von 3 Prozent.

Whirlpool werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Haushaltsgerätehersteller verbuchte eine Einmalbelastung im Zuge der US-Steuerreform von 420 Millionen Dollar. Das dürfte den Kurs der Aktie belasten, die Anfang der Woche kräftig von den erhöhten US-Einfuhrzöllen auf Waschmaschinen profitiert hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle

22:06 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: +0,4 Punkte zuvor: +0,1 Punkte - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 237.000 zuvor: 220.000 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -7,2% gg Vm zuvor: +17,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Rücksetzer am Vortag präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte kurz vor der Zinsentscheidung der europäischen Zentralbank uneinheitlich. Stützend wirkt, dass der Euro von seinen Tageshochs zum Dollar zurückgekommen ist. Nur leichter Auftrieb kommt vom über den Erwartungen ausgefallenen deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex. Nach dem starken Wirtschaftsausblick der EZB bei der Dezember-Sitzung könnten die Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi spannender als vielfach erwartet werden, glauben die Strategen der Societe Generale. Einige Analysten erwarten, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm im September abrupt beenden wird. Die Mehrheit glaubt dagegen noch, dass sie nicht sofort von 30 Milliarden auf null Euro reduzieren wird. Zuletzt hatten zudem EZB-Mitglieder vermehrt den starken Euro thematisiert. Diese Aufwertung und ihr wachstums- und inflationsbremsender Effekt ist einer der Gründe, warum viele Beobachter keine Änderungen von der EZB erwarten - und dazu noch einen Mario Draghi, der die anhaltend schwachen Inflationsaussichten betonen dürfte. Aktien aus dem Rohstoffsektor ziehen an, weil die Rohstoffpreise vom schwächeren Dollar profitieren. Die Subindizes der Rohstoff- und Ölwerte liegen am Aktienmarkt denn auch bis zu 0,4 Prozent im Plus. Nach dem Rückzug des aktivistischen Investors White Tale verliert die Clariant-Aktie 7,5 Prozent. Zumtobel brechen nach einer Gewinnwarnung um 16,5 Prozent ein. Osram (minus 1,3 Prozent) zeigen sich davon nur leicht belastet. Osram orientiere sich mittlerweile immer stärker in Richtung Autoindustrie, heißt es dazu. Software AG brechen um gut 7 Prozent ein. Das Unternehmen habe in der Analystenkonferenz erneut die Dollar-Empfindlichkeit betont, die spürbare Auswirkungen auf den Umsatz im ersten Quartal haben werde, heißt es. STMicro legen nach der Zahlenvorlage um 1,2 Prozent zu. In Helsinki geht es für Kone um 1,7 Prozent nach unten. Die Auftragslage des Aufzugsbauers sei zwar gut, allerdings belaste der Ausblick einer auch 2018 sinkend erwarteten Marge.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2404 -0,15% 1,2423 1,2385 +3,2% EUR/JPY 135,20 -0,22% 135,50 135,17 -0,1% EUR/CHF 1,1682 -0,28% 1,1715 1,1713 -0,2% EUR/GBP 0,8699 -0,03% 0,8702 1,1477 -2,2% USD/JPY 109,01 -0,08% 109,09 109,14 -3,2% GBP/USD 1,4260 -0,11% 1,4276 1,4212 +5,5% Bitcoin BTC/USD 11.144,82 +0,40% 11.450,01 10.918,74 -22,41

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Abwertung des US-Dollar auf breiter Front hat am Donnerstag auf die Aktienkurse in Asien gedrückt. Der malaysische Ringgit wurde zusätzlich gestützt durch die erste Zinserhöhung des Landes seit dreieinhalb Jahren. Der schwache Dollar befeuerte die Rohstoffpreise und stützte am Aktienmarkt die entsprechenden Sektorwerte, für die exportlastigen Volkswirtschaften Asiens stellte die Dollarschwäche aber ein Problem dar. Zusätzlicher Druck auf die Aktien kam von der zunehmend protektionistischen Handelspolitik der USA. Denn die US-Regierung hat weitere Schutzzölle auf Importprodukte angekündigt. Am stärksten traf die Dollarschwäche den währungssensiblen Tokioter Aktienmarkt. Aktien aus dem Exportsektor in Japan litten unter der Wechselkursentwicklung. Sony fielen um 3,5 Prozent. Gegen den regionalen Trend stiegen die Kurse in Südkorea und schlossen trotz schwacher Wachstumsdaten freundlich. Das BIP war im vierten Quartal leicht und unerwartet gefallen. Dieser Umstand löste Marktspekulationen aus, dass die südkoreanische Notenbank kurzfristig keine weiteren geldpolitischen Straffungen vornehmen werde. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics zog um 1,9 Prozent an. In Australien halfen auch gestiegene Erdöl- und Rohstoffpreise dem Gesamtmarkt nicht auf die Sprünge, die Schwäche im Banken- und Versorgersektor bremste. Die Ölpreise zogen mit dem sinkenden Dollar deutlich an. Erdöl der Sorte Brent stieg auf neue Dreijahreshochs, der Preis sprang über die 71-Dollarmarke. Der Goldpreis gab zwar im späten Handel leicht nach, auf Tagessicht zog er aber weiter auf ein 17-Monatshoch an und auch der Silberpreis legte zu. Händler sprachen bei Gold auch von einer steigenden physischen Nachfrage nach dem Edelmetall vor dem chinesischen Neujahrsfest. Unter den Einzelwerten brach die Aktie des Kasinobetreibers MGM China in Hongkong um 7,4 Prozent ein. Die Gesellschaft erhielt weniger Spieltische als erwartet von den Behörden für die Niederlassung in Cotai genehmigt. Investoren begrüßten indes eine beispiellose Umstrukturierung bei der Mutter von China Unicom, die Papiere rückten um 3,7 Prozent vor.

CREDIT

Weiter entspannt zeigt sich auch am Donnerstag die Lage bei den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Der jüngste Anstieg der Renditen am Anleihemarkt sei aber ein Vorbote einer schwierigeren Umgebung für Festzinsprodukte in den kommenden Monaten, meinen die Analysten der Unicredit. Jedoch dürften sie im Jahresverlauf nur noch moderater ansteigen. Die Jagd nach Rendite und anhaltende EZB-Käufe dürften die Spreads weiter eng halten. Daher stünden die EZB-Aussagen am Nachmittag besonders im Fokus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

"Friederike" kostet deutsche Versicherer rund 1 Milliarde Euro

Der schwere Wintersturm "Friederike" hat Versicherungsschäden von rund 1 Milliarde Euro hinterlassen. Das teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nach einer Sonderbefragung unter seinen etwa 450 Mitgliedsunternehmen mit. "Friederike" war demnach der zweitteuerste Wintersturm der vergangenen etwa 20 Jahre.

SLM Solutions bekommt mit Axel Schulz neues Vorstandsmitglied

Bei der SLM Solutions Group stehen Veränderungen im Vorstand an. Axel Schulz werde mit Wirkung zum ersten Februar 2018 zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt, teilte der Hersteller von 3D-Metalldruckern mit. Er werde als Vertriebsvorstand die Ressorts Vertrieb, Marketing, Business Development, Service sowie die Sparte 3D Metals führen.

Zooplus knackt 2017 beim Umsatz die Milliarden-Schwelle

Die Zooplus AG hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die Milliarden-Marke überschritten. Die Erlöse des Internethändlers für Heimtierprodukte kletterte um 22 Prozent auf 1,111 Milliarden Euro. Wie das SDAX-Unternehmen weiter mitteilte, legten die Umsätze in allen 30 Ländermärkten zweistellig zu.

Nanogate erwartet 2018 EBITDA/Umsatz-Steigerungen trotz Akquisition

Das Spezialchemieunternehmen Nanogate SE erwartet in diesem Jahr trotz der Kosten für die Integration einer Akquisition Steigerungen beim operativen Gewinn und Umsatz. Das Unternehmen plant, trotz Transaktions- und Integrationskosten von mehr als 1 Million Euro für die jüngst abgeschlossene Übernahme der Kunststoffsparte der österreichischen HTI High Tech Industries AG den operativen Gewinn (EBITDA) in diesem Jahr auf mehr als 24 Millionen Euro zu steigern. Beim Umsatz will das Unternehmen mehr als 220 Millionen Euro erzielen.

LPKF übertrifft Umsatzziel 2017 und sieht weiteres Wachstum

Der Maschinenbaukonzern LPKF Laser & Electronics hat im vergangenen Jahr seine Zielsetzung beim Umsatz übertroffen und bei der Marge erreicht. Für das laufende Jahr stellt der Konzern aus dem niedersächsischen Garbsen ein weiteres Wachstum beim Umsatz und Ergebnis in Aussicht.

Union Investment kauft Rathaus Mitte in Berlin

Der Vermögensverwalter Union Investment hat das Berliner Rathaus Mitte für 87,4 Millionen Euro erworben. Verkäufer ist ein Joint Venture, an dem Tristan Capital Partners und Caleus Capital Investors beteiligt sind.

Datagroup kauft Robotic-Spezialist Almato

Der IT-Dienstleister Datagroup übernimmt die Almato GmbH vollständig. Almato ist auf die Optimierung von Standard-Geschäftsprozessen spezialisiert und hat 2016 einen Jahresumsatz von rund 4 Millionen Euro und eine zweistellige EBITDA-Marge erwirtschaftet.

STMicroelectronics profitiert von Imaging-Produkten

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seinen Nettogewinn im vierten Quartal aufgrund höherer Umsätze in Imaging-Produkten und Mikrocontrollern mehr als verdoppelt. Der Quartalsgewinn kletterte auf 308 (Vorjahr 112) Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg um 33 Prozent auf 2,47 Milliarden Dollar.

Diageo steigert Gewinn im Halbjahr und erwartet niedrigere Steuerquote

Der Spirituosenhersteller Diageo hat in den ersten sechs Monaten den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 per Ende Juni bekräftigt. Wegen der US-Steuerreform rechnet der Hersteller von Spirituosen wie Whisky der Marke Johnnie Walker nun mit einer leicht niedrigeren Steuerquote.

Sky erlöst dank starkem Deutschland-Geschäft deutlich mehr

Der britische Bezahlsender Sky hat dank guter Geschäfte in Deutschland den Umsatz in den ersten sechs Monaten gesteigert. Den Gewinn konnte die Sky plc sogar noch deutlicher steigern, vor allem wegen Fortschritten im Heimatmarkt und Italien.

Anglo American fördert weniger Eisenerz, Platin und Palladium

Der Bergbaukonzern Anglo American hat im vierten Quartal zwar mehr Diamanten, Kupfer und Nickel gefördert, dafür aber weniger Eisenerz, Platin und Palladium. Als Grund für die geringere Produktion von Platin und Palladium führte die Gesellschaft an, dass in der Bokoni-Mine in Südafrika Wartungsarbeiten durchgeführt werden mussten.

Clariant-Großaktionär verkauft Anteil an saudischen Chemiekonzern

Der Streit um die Ausrichtung des Spezialchemiekonzerns Clariant könnte ein Ende haben. Der aktivistische Investor White Tale hat seine Beteiligung an den saudischen Chemiekonzern Sabic verkauft, wie Clariant mitteilte. Sabic werde mit einem Anteil von knapp 25 Prozent größter Aktionär des Schweizer Konzerns. Clariant kooperiert bereits mit Sabic und betreibt auch ein Gemeinschaftsunternehmen.

Novartis wird Spark-Gentherapie außerhalb der USA vermarkten

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat mit dem US-Gentherapie-Unternehmen Spark Therapeutics eine Lizenzvereinbarung getroffen. Wie der Konzern mitteilte, wird Novartis die Erlaubnis erhalten, außerhalb der USA eine Gentherapie namens Luxturna für eine vererbbare Form von Sehkraftverlust zu vermarkten. Die Schweizer werden an Spark Therapeutics eine Vorauszahlung von 105 Millionen US-Dollar leisten. Zudem sind Meilensteinzahlungen von bis zu 65 Millionen Dollar unter anderem bei Zulassung der Therapie in Europa vorgesehen.

Skandinavische Großbank Nordea verdient weniger als erwartet

Die skandinavische Großbank Nordea hat im vierten Quartal 2017 wegen der schwachen Aktivität an den Kapitalmärkten und geringerer Einnahmen weniger verdient als erwartet. Der Nettogewinn der Bank, die derzeit mit ihrer Muttergesellschaft von Schweden nach Finnland umzieht, rutschte um 43 Prozent auf 624 Millionen Euro ab. Analysten hatten dem größter Kreditgeber Skandinaviens unter dem Strich 709 Millionen Euro zugetraut.

Neuer Google-Ableger namens Chronicle soll Cyberkriminalität bekämpfen

Die Google-Mutter Alphabet hat einen neuen Ableger: Das Unternehmen Chronicle soll Geld mit dem Kampf gegen Cyberkriminalität verdienen, wie der Chef der Alphabet-Entwicklungsabteilung X, Stephen Gillet, ankündigte. Chronicle sei ein neues, unabhängiges Unternehmen, "das Firmen hilft, Cyberattacken zu finden und zu stoppen, bevor sie Schäden anrichten" - und das zu "bezahlbaren Preisen".

EuGH: Sammelklagen gegen Facebook nach EU-Recht nicht möglich

EU-Recht ermöglicht keine Sammelklagen gegen das soziale Netzwerk Facebook. Nutzer-Klagen im jeweiligen Heimatland sind nur individuell zulässig, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied. Demnach kann der österreichische Datenschutz-Aktivist Maximilian Schrems als Verbraucher in Österreich klagen, obwohl er sich auch beruflich mit dem Datenschutz bei Facebook beschäftigt. (Az: C-498/16)

Linde-Braut Praxair wächst und sieht Linde-Fusion im Plan

Der Linde-Fusionspartner Praxair hat im vierten Quartal 2017 dank eines regen Geschäfts in Asien, Nordamerika und Europa seinen Umsatz und den bereinigten Gewinn erhöht. Zur Fusion mit der deutschen Linde erklärte der US-Konzern, es würden "signifikante Fortschritte" gemacht. Praxair-Chairman and CEO Steve Angel, der auch die fusionierte Gesellschaft führen soll, erklärte anlässlich der Quartalsergebnisse, "in der zweiten Jahreshälfte 2018 freue ich mich auf den Abschluss der Fusion von Praxair und Linde, die unsere komplementären Stärken und hochbegabten Mitarbeiter zusammenbringen wird".

JP-Morgan-Chef warnt vor Wegfall von 4.000 Stellen bei hartem Brexit

JP-Morgan-Chef Jamie Dimon sieht nach dem Brexit ein Viertel der insgesamt 16.000 Stellen der US-Großbank in Großbritannien in Gefahr. Wie Dimon dem Sender BBC am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte, wäre dies der Fall, wenn Großbritannien den Zugang zum europäischen Binnenmarkt verlieren würde. Möglicherweise könnten sogar mehr als 4.000 Stellen einem harten Brexit zum Opfer fallen.

Whirlpool stellt deutlichen Margenzuwachs in Aussicht

Der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool hat im vergangenen Jahr wegen Belastungen aus der US-Steuerreform einen Millionenverlust verzeichnet. Der US-Konzern, der unter dem harten Konkurrenzkampf mit asiatischen Anbietern wie Samsung oder LG leidet, erzielte zudem nur ein marginales Umsatzplus. Für das kommende Jahr stellte die Whirlpool Corp deutliche Verbesserungen bei der Marge in Aussicht, unter anderem durch Kostensenkungen und höhere Preise.

Zwei Cannabis-Hersteller in Kanada fusionieren zu Riesenkonzern

In Kanada entsteht durch die Fusion zweier Cannabis-Hersteller ein Riesenkonzern auf dem Weltmarkt: Das Unternehmen Aurora Cannabis übernimmt den Konkurrenten Cannimed Therapeutics, wie Aurora mitteilte. In Kanada soll Marihuana zum 1. Juli vollständig legalisiert werden - seit 2001 ist die medizinische Nutzung möglich. Probleme im Vertrieb und bei der Einführung von Kontrollen könnten die Legalisierung als Genussmittel allerdings verzögern.

Game Over für Nintendos Smartphone-App Miitomo

