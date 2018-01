Schwarzach am Main - CECONOMY-Aktie: Rally jäh gestoppt - Aktienanalyse Der Black Friday sowie Probleme in Italien haben der früheren METRO-Tochter CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) im ersten Quartal 2017/18 einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...