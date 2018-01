Nach der Kurshalbierung beim Bitcoin bleibt die Nervosität hoch. Doch der Crash könnte sich mittelfristig durchaus positiv auswirken. So ist in den vergangenen Tagen die Zahl der unbestätigten Transaktionen kräftig von mehr als 160.000 auf aktuell gut 60.000 gesunken. Mit dem bevorstehenden Auslaufen des CME-Futures könnte eine ähnliche Kursreaktion einsetzen wie bereits in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...