Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Orange SA von 17,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Strategieteam seines Hauses habe die Bewertung "Neutral" für den europäischen Telekomsektor bekräftigt, schrieb Analyst Javier Borrachero in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er erwarte für die nächsten zwei Jahre aus regulatorischen Gründen und wegen des Gegenwindes von der Währungsseite allgemein so gut wie kein Umsatzwachstum. Daher rate er zu den sichersten Werten wie Orange. Das Papier sei nach wie vor einer seiner am stärksten präferierten Werte./ck/gl Datum der Analyse: 25.01.2018

