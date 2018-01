Frankfurt - Die Rekordjagd an den Börsen beflügelt auch den Fondshandel, so die Deutsche Börse AG."Wir haben wegen der Marktbewegung in Richtung DAX-Allzeithoch sehr ordentliche Umsätze", berichte Matthias Präger von der Baader Bank. Bei europäischen Fonds würden dem Händler zufolge ganz klar die Käufe überwiegen, bei internationalen bzw. US-Fonds die Verkäufe. "Das liegt wohl am schwachen US-Dollar und an Gewinnmitnahmen." Auch Jan Duisberg von der ICF Bank melde ein gutes Handelsaufkommen.

