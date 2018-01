Die NordLB hat das Kursziel für Hella von 48 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach einem starken Autojahr 2017 sollte auch 2018 ein weltweites Wachstum des Automobil-Absatzes bringen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hiervon sollte Hella mit seiner Produktpalette überproportional profitieren und stärker als der Markt wachsen. Marktbedingt habe er das Kursziel erhöht. Schwope merkte aber an, dass sich die Aktie in der Nähe ihres Rekordhochs bewege./ajx/gl Datum der Analyse: 25.01.2018

ISIN: DE000A13SX22