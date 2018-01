Rostock (ots) - Ab sofort haben Social Media-erfahrene Reisebüromitarbeiter und Expedienten die einmalige Chance, sich bei AIDA Cruises als EXPI Blogger für AIDAprima zu bewerben.



Der Gewinner geht während der PEP Cruise mit AIDAprima vom 14. bis 17. März 2018 an Bord und erkundet das Schiff in exklusiven Foto- und Videoaufnahmen. Doch damit nicht genug: Alle gesammelten Eindrücke und Erlebnisse werden auch in der EXPIcrew geteilt. So entsteht ein spannendes und authentisches Reisetagebuch live von Bord.



Bewerbungen sind noch bis zum 31. Januar 2018 per E-Mail an expicrew@aida.de möglich. Zur Teilnahme sind sowohl der Name, das Alter, die Reisebüro-/Agenturnummer und ein Foto als auch Angaben zu den bisher gemachten Social Media Erfahrungen von Facebook über Instagram bis zum eigenen Blog oder YouTube Channel einzureichen. Darüber hinaus wird eine kurze Begründung benötigt, warum man selbst der perfekte AIDA EXPI Blogger ist.



Der Gewinner wird nach Ablauf der Aktion schriftlich von AIDA benachrichtigt und darf sich auf eine dreitägige Reise mit AIDAprima in einer Verandakabine inklusive Flug ab/bis Frankfurt für zwei Personen freuen.



