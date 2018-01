Am 4. Februar ist es soweit, dann findet in den USA der Superbowl statt. Nicht nur aus sportlicher Sicht ein absolutes Großereignis. Die größten Unternehmen der Welt wetteifern darum, Teil des Spektakels zu sein. Auch Trendfolger können dort fündig werden, weiß Michael Proffe von Proffe Invest Inc. Der Experte hat bereits vor einem Jahr drei Aktien empfohlen, die sich seitdem ausgezeichnet gemacht haben. Nike, Texas Roadhouse und Mastercard profitieren enorm vom Superbowl. Bei allen drei Aktien sieht Proffe auch in Zukunft noch spannende Chancen.