Die österreichische Möbelkette Kika/Leiner hat sich frisches Geld sichern können. Mitte dieser Woche in London war Kika/Leiner-Chef Gunnar George dazu zu Verhandlungen in London. "Die Kika/Leiner-Zukunft ist gesichert", teilte die Möbelfirma am Donnerstag in Wien mit. Es muss aber ein Restrukturierungskurs durchgezogen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...