Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Rund 100.000 innovative Neuheiten zeigen die Aussteller Jahr für Jahr auf der Spielwarenmesse. Um Händlern und Einkäufern die Orientierung in diesem Produktdschungel zu erleichtern, zeichnet die Spielwarenmesse eG besonders herausragende Ideen mit dem begehrten ToyAward aus. Seit 15 Jahren zählt der Preis zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Branche und ist auch für Konsumenten ein wichtiges Gütesiegel. Im Vorfeld der 69. Spielwarenmesse nominierte eine zehnköpfige Fachjury - bestehend aus internationalen Handelsvertretern, Marktforschern, Pädagogen und einem Experten für Spielzeugsicherheit - bei einem gemeinsamen Treffen in Nürnberg aus allen Einsendungen die jeweils drei besten Produkte in vier altersgruppenspezifischen Kategorien. Insgesamt 397 Firmen (2017: 361) reichten 643 Neuheiten (2017: 635) ein. Die Expertenjury bewertete alle Einreichungen nach den Kriterien Spielspaß, Originalität, Verarbeitung & Qualität, Sicherheit, Verständlichkeit des Produktkonzepts sowie Erfolgspotenzial im Handel.



Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre):



- Activity-Pinguin kuckuck / Coppenrath Verlag - Kullerbü - Spielbahn Parkhaus / Habermaass - Raki / Quut



Kategorie PreSchool (3-6 Jahre):



- ARIA / Wise Toys - My Wooden Magnet Notebook / Comet Novelty - Robo Chameleon / Silverlit Toys Manufactory



Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre):



- Feber Mad Racer / Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. Edificio Famosa - Oonies Inflator Starter Pack / Moose Toys - Pepper Mint und das Baumhaus-Abenteue / Franckh-Kosmos



Teenager & Adults (ab 10 Jahren)



- 1:87 VW T1 Samba Bus 2.4G 100% RTR / TAMIYA-CARSON Modellbau Modellbahn im Aktenkoffer / NOCH - Watercolor Waves Limited Edition Mermaid Tail & Monofin Set / Fin Fun



Die Gewinner der ToyAwards werden am 30. Januar 2018 im Rahmen der Eröffnungsfeier zur 69. Spielwarenmesse um 18.30 Uhr bekanntgegeben. Alle Informationen zum ToyAward, zur Jury und zu den Gewinnern der letzten Jahre sind auf der Webseite www.toyaward.de erhältlich.



Spielwarenmesse: www.spielwarenmesse.de



Mediathek der Spielwarenmesse (Fotos, O-Töne, TV-Footage): www.spielwarenmesse.de/media



OTS: Spielwarenmesse eG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/40482 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_40482.rss2



Pressekontakt: Spielwarenmesse eG, Scarlett Wisotzki Herderstraße 7, 90472 Nürnberg Tel.: +49 911 99813-33, Fax: +49 911 99813-833 Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.de