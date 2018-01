Wien/Rengsdorf (ots) - Das Medizinprodukte-Unternehmen Lohmann & Rauscher (L&R) informiert darüber, dass der bisherige Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, Markus Sebastian, aus der Konzerngeschäftsführung ausscheidet.



Der bisherige Geschäftsführer für den Bereich Marketing & Vertrieb, Markus Sebastian, verlässt die L&R Unternehmensgruppe in gegenseitigem Einvernehmen Ende Januar 2018 und wird sich neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen.



Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dipl.-Ing. Wolfgang Süßle, übernimmt kommissarisch die Verantwortung für den von Markus Sebastian verantworteten Geschäftsführungsbereich Marketing & Vertrieb.



Abdruck honorarfrei - Belegexemplar erbeten



Lohmann & Rauscher Unternehmensgruppe



Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Anbieter von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität - vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem. 1998 aus den beiden Unternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über mehr als 160 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Problemlöser für seine Kunden. Mit 4.600 Mitarbeitern, 44 Konzerngesellschaften und Beteiligungen sowie mehr als 130 ausgewählten Partnern ist L&R in allen wichtigen Märkten der Welt vertreten und erreichte 2017 einen Umsatz von 604,2 Millionen Euro. L&R Standorte mit Headquarter-Funktion sind Rengsdorf (Deutschland) und Wien (Österreich). Die unternehmerische Haltung von L&R spiegelt der Claim People.Health.Care.: der Mensch, seine Gesundheit und die Fürsorge für beide.



Weitere Informationen zu L&R unter: www.lohmann-rauscher.com



OTS: Lohmann & Rauscher newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73148 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73148.rss2



Pressekontakt: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG Public Relations Sabrina Klein Johann-Schorsch-Gasse 4 1140 Wien Tel.: +43 1 57670-386 Fax DW: 9386 E-Mail: Sabrina.Klein@at.LRmed.com www.lohmann-rauscher.com