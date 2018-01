BERLIN (dpa-AFX) - Menschen in Deutschland schalten Radio und Fernsehen laut einer aktuellen Analyse im Durchschnitt täglich rund sieben Stunden an. Jeweils eine Stunde am Tag konsumiert ein Durchschnittsnutzer Audio und Video als Internet-Stream, eine weitere Stunde geht auf das Konto von CD, DVD, Kino oder Videospiele. Das geht aus einer auf Drittquellen basierenden Studie des Privatrundfunk-Verbands VPRT hervor, die am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde. Damit lag 2017 der durchschnittliche Medienkonsum pro Person in Deutschland bei täglich neun Stunden - so lange wie noch nie.

Um zwei Minuten gegenüber dem Vorjahr ging laut dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) der TV-Konsum zurück und lag im vergangenen Jahr bei täglich 3 Stunden und 41 Minuten (Menschen ab 3 Jahren). Um zwei Minuten legte das Radio zu, das jeden Werktag bei den über 14-Jährigen im Schnitt 3 Stunden und 12 Minuten gehört wird. Knapp 92 Prozent der Deutschen ab 3 Jahren guckten regelmäßig fern, etwas weniger (92,6 Prozent) Menschen ab 14 Jahren hörten regelmäßig Radio. Vier von fünf Deutschen (78,1 Prozent) ab 10 Jahren gingen immer wieder ins Internet./ee/DP/jha

