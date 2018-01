Beim Weltwirtschaftsforum in Davos haben Führungskräfte der globalen Finanzwelt vor Parallelen zwischen den hochfliegenden Aktienmärkten heute und dem Überschäumen in den Vorkrisenjahren 2006 gewarnt.

Führungskräfte aus der Finanzwelt haben ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, dass die starke Verfassung der Weltwirtschaft seit 2011 die Finanzmärkte selbstgefällig werden lässt. Sie sagten, die Anleger könnten auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn Zentralbanken die Zinsen erhöhen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos haben die Chefs von Barclays Plc, Citigroup Inc. und der Carlyle Group allesamt vor Parallelen zu dem überschäumenden Aktienmarkt in den Vorkrisenjahren 2006 gewarnt. Dieses Jahr haben Aktien weltweit ihren Marktwert um mehr als 3 Billionen Dollar gesteigert.

"Da draußen herrscht eine Taubheit, da ist eine Ambivalenz, die besorgt macht", sagte der CEO der Citigroup Michael Corbat auf einem Bloomberg-Panel in Davos. "Wenn die nächste Kehrtwende kommt - und sie wird kommen - wird es wahrscheinlich ärger als es wäre, wenn wir entlang des Wegs etwas Druck ablassen würden." Jes Staley, den CEO von Barclays, erinnert das optimistische Umfeld an den Vorabend der letzten Krise vor einem Jahrzehnt. Die Kombination von Aktienkursen auf Rekordhöhen und Volatilität in der Nähe von Allzeittiefs sei auf lange Sicht nicht nachhaltig. Auch er sagte, es könnten Probleme auftreten, wenn Zentralbanken wie die Federal ...

