Ifo-Index egalisiert Rekordhoch von November 2017

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar besser als erwartet entwickelt. Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg überraschend auf 117,6 (Vormonat: 117,2) Punkte und egalisierte damit das im November 2017 verzeichnete Allzeithoch. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 117,0 prognostiziert.

Lampe: Inflation trotz starken Wachstums kein Thema

Das Bankhaus Lampe sieht für Deutschland trotz starker Konjunktur und zunehmender Kapazitätsauslastung keine Inflationsgefahren. "Wir haben zwar Kapazitätsengpässe, und in einigen Branchen, wie Metall- und Elektro, haben wir höhere Lohnzuwächse, aber das gilt ja nicht für die Gesamtwirtschaft", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger.

VP: Straffere Geldpolitik könnte Aufschwung beenden

Die VP Bank weist nach Veröffentlichung unerwartet starker Ifo-Daten für Januar auf das Risiko hin, dass die Überauslastung der Kapazitäten in Deutschland zu einem höheren Lohndruck und einem Anstieg der Inflationsraten führen könnte. "Letzteres wird die EZB auf den Plan rufen - eine straffere Geldpolitik könnte aber tatsächlich dem Aufschwung ein Ende setzen", so Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. Dies gelte nicht nur für die europäische sondern auch für die US-Geldpolitik.

Commerzbank: Deutscher Aufschwung läuft noch zwei bis drei Jahre

Die Commerzbank rechnet angesichts des unerwarteten Anstiegs des Ifo-Geschäftsklimas damit, dass der Konjunkturaufschwung in Deutschland noch zwei bis drei Jahre anhalten wird. Chefvolkswirt Jörg Krämer schreibt in einem Kommentar unter Verweis auf die inflationsdämpfende Wirkung internationaler Wertschöpfungsketten: "Anders als früher die Bundesbank dürfte die Europäische Zentralbank ihre sehr lockere Geldpolitik nicht rasch beenden, stattdessen wird sie die Konjunktur in Deutschland weiter anschieben."

KfW: Deutsche Wirtschaft wächst 2018 real um 2,5 Prozent

Die KfW rechnet nach Veröffentlichung unerwartet starker Ifo-Daten für Januar damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland 2018 noch verstärken wird. "Ich erwarte für 2018 ein starkes Realwachstum von rund 2,5 Prozent", schreibt Chefvolkswirt Jörg Zeuner in einem Kommentar. 2017 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent gestiegen.

Trotz boomender Wirtschaft drohen Rückschläge

Europas Wirtschaft ist mit Volldampf ins neue Jahr gestartet. Das sind gute Nachrichten, aber die Märkte müssen sich für unvermeidliche Rückschläge rüsten. Diese kommen vielleicht nicht sofort, aber besser als momentan wird es wohl auch nicht. Für Anleger ist das Problem, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht unbegrenzt beschleunigen lässt. Wie die Märkte auf den unvermeidlichen Umschwung bei den Zahlen reagieren werden, selbst wenn er nicht allzu fulminant ausfällt, muss dringend im Auge behalten werden.

Der Metall- und Elektroindustrie drohen ausgeweitete Warnstreiks

Der Metall- und Elektroindustrie drohen ausgeweitete Warnstreiks. IG Metall und Arbeitgeber brachen ihre vierte Verhandlungsrunde am späten Mittwochabend ergebnislos ab, wie beide Seiten mitteilten. Grund war der Streit über die von der Gewerkschaft geforderte Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Am Freitag wird der Bundesvorstand der IG Metall entscheiden, ob er die Warnstreiks ausweitet oder gar zu einer Urabstimmung über Flächenstreiks aufruft.

So viele Windräder wie nie in Deutschland aufgestellt

In Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr Windräder als je zuvor aufgestellt worden. Insgesamt kamen 1.500 Windkraftanlagen neu hinzu, knapp über 300 wurden mit stärkeren Turbinen ertüchtigt. Zusammen haben sie eine Leistung von 5.300 Megawatt, wie der Bundesverband Windenergie und der Maschinebauverband VDMA mitteilten.

EU stellt 873 Millionen Euro für Ausbau von Ernergienetzen zur Verfügung

Die EU wird 873 Millionen Euro in Großprojekte zur Energieinfrastruktur investieren. Die Mitgliedsstaaten hätten einem Vorschlag der Kommission zur Unterstützung von 17 Projekten im Gas- und Stromsektor zugestimmt, teilte die Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Der Löwenanteil fließt demnach in eine Stromtrasse, die Spanien und Frankreich über den Golf von Biskaya verbinden soll. In Deutschland erhält die Süd-Ost-Link-Stromtrasse Unterstützung.

Arbeitslosigkeit in Spanien steigt leicht im vierten Quartal

Die Arbeitslosigkeit in Spanien hat im vierten Quartal 2017 leicht zugenommen. Wie die nationale Statistikbehörde berichtete, stieg die Quote auf 16,55 Prozent von 16,38 Prozent im Vorquartal. In den vergangenen Jahren hatte sich der spanische Arbeitsmarkt von dem tiefen Einbruch während der Finanzkrise etwas erholt, die Arbeitslosenquote befindet sich aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau.

Norwegens Zentralbank hält Leitzins stabil

Die norwegische Notenbank hat bei ihrer Ratssitzung an dem Leitzins festgehalten. Er blieb damit bei 0,50 Prozent. Auf diesem Niveau liegt der Schlüsselzins seit März 2016. "Der Ausblick und die Risiken für die norwegische Wirtschaft scheinen sich seit dem Dezember-Report kaum geändert zu haben", sagte Gouverneur Oystein Olsen. "Der Rat hat deshalb entschieden, den Leitzins bei diesem Treffen nicht zu verändern."

SPD steckt Kurs für Koalitionsverhandlungen mit Union ab

Die SPD will am Donnerstag den weiteren Kurs für die Koalitionsgespräche mit der Union festlegen. Vor einer Sitzung des Parteivorstands am Vormittag bekräftigte Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) die Forderung nach Nachverhandlungen des Sondierungsergebnisses. "Der Parteitag hat uns drei Punkte mitgegeben, die wir auf jeden Fall noch einmal stark verhandeln müssen", sagte sie im ARD-Morgenmagazin.

EU-Innenminister suchen Wege aus Blockade bei Europas Asylreform

Die EU-Innenminister haben einen neuen Anlauf genommen, bis Mitte des Jahres eine Lösung im Streit um die europäische Asylreform und Flüchtlingsverteilung zu finden. "Der Auftrag der Staats- und Regierungschefs ist klar: Bis zum Juni diesen Jahres soll es eine politische Einigung geben", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Eine faire Umverteilung von Flüchtlingen sei dabei "das schwierigste Thema".

EuGH: Sammelklagen gegen Facebook nach EU-Recht nicht möglich

EU-Recht ermöglicht keine Sammelklagen gegen das soziale Netzwerk Facebook. Nutzer-Klagen im jeweiligen Heimatland sind nur individuell zulässig, wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Demnach kann der österreichische Datenschutz-Aktivist Maximilian Schrems als Verbraucher in Österreich klagen, obwohl er sich auch beruflich mit dem Datenschutz bei Facebook beschäftigt.

US-Finanzminister spielt Bemerkungen zum Dollar herunter

US-Finanzminister Steven Mnuchin ist nach eigenen Worten "nicht besorgt" über die kurzfristige Kursentwicklung des Dollar. Er versuchte damit offensichtlich seine früheren Bemerkungen herunterzuspielen, die den Dollarkurs gegenüber wichtigen Währungen gedrückt hatten. Bei einem Briefing auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Mnuchin gesagt, dass "ein schwächerer Dollar gut für den Handel" sei.

