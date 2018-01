München (ots) - "In einer friedlichen Welt sind kleine Staaten wie Liechtenstein oder dezentrale Staaten wie die Schweiz mit direkter Demokratie in der Regel wirtschaftlich erfolgreicher", stellt S. D. Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein im Interview mit www.misesde.org fest. Das Staatsoberhaupt skizziert hier, welche Rolle der Staat einnehmen muss und wie er strukturiert sein soll, wenn er die Bedürfnisse seiner Bürger bestmöglich erfüllen will. Ausführlich stellt er diese Überlegungen im jüngst erschienenen Buch "Der Staat im dritten Jahrtausend" dar.



Er formuliert vier Bedingungen, die der Staat erfüllen wird müssen, um seine Aufgaben erfolgreich und im Sinne der Bürger erfüllen zu können. Zunächst gilt es, ein Selbstbestimmungsrecht auf Gemeindeebene zu realisieren. Dann muss das Ziel des Staates sein, nicht nur einer privilegierten Schicht, sondern allen Menschen zu dienen. Drittens muss der Staat seinen Bürgern ein Maximum an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bieten und schließlich muss er auch der globalen Konkurrenz gewachsen sein. Ein so verfasster Staat wäre nicht nur für seine Bürger ein Garant von Freiheit und Wohlstand, sondern auch für seine Nachbarn: Eroberungskriege werden von so einem Staat nicht ausgehen.



Ein Zitat aus seinem Buch macht deutlich, wie sich Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein den idealen Staat des neuen Jahrtausends vorstellt: "Es wäre ein schöner Erfolg, wenn es der Menschheit im dritten Jahrtausend gelingt, alle Staaten in Dienstleistungsunternehmen zu verwandeln, die den Menschen auf der Basis der direkten und indirekten Demokratie sowie des Selbstbestimmungsrechtes auf Gemeindeebene dienen."



"Wir stehen tatsächlich an einem historischen Wendepunkt", fügt Prof. Thorsten Polleit, Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland an. "Die Integration der EU-Mitgliedstaaten wird massiv vorangetrieben. Die forcierte Zentralisierung lässt zunehmend weniger Raum für Freiheit. Zeitgleich wachsen Sezessionsbewegungen, wie beispielsweise in Spanien. Instinktiv spüren mehr und mehr Bürger, dass sich Freiheit und Wohlstand am besten in kleineren Staaten, die nahe am Bürger sind, entwickeln. In welche Richtung das Pendel letztlich schwingt, hängt auch davon ab, ob es rechtzeitig und in ausreichendem Maße zu kommunizieren gelingt, welches die Bedingungen für wachsenden Wohlstand und zunehmende Freiheit sind. http://www.misesde.org/?p=17635



Ludwig von Mises Seminar 2018



Am 9. und 10. März 2018 findet das 4. Ludwig von Mises Seminar unter dem Titel "Die Österreichische Schule der Nationalökonomie - von der Theorie in die Praxis" in Kronberg im Taunus statt. Professor Dr. Philipp Bagus, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Professor Dr. David Dürr, Universität Zürich, Professor Dr. Thorsten Polleit, Universität Bayreuth und Professor Dr. Rolf W. Puster, Universität Hamburg, konnten als Vortragende gewonnen werden. In den Vorlesungen werden erkenntnistheoretische und -philosophische Grundlagen behandelt, Fragen des Rechts aufgeworfen und diskutiert und natürlich auch drängende (polit-)ökonomische Probleme adressiert und Lösungswege präsentiert. Das Seminar richtet sich sowohl an jene, die bereits Kenntnisse von der Österreichischen Schule der Nationalökonomie haben, als auch an jene, die sie erst noch kennenlernen möchten. Die Anmeldung ist ab sofort unter http://www.misesde.org/?p=17189 möglich.



OTS: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116566 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116566.rss2



Pressekontakt: Wordstatt GmbH Dagmar Metzger Tel: +49 89 3577579-0 Email: info@wordstatt.de