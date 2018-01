In Sekundenbruchteilen abrufbare Energiereserven sind nicht nur in der Elektromobilität von Interesse, sondern auch zum Beispiel bei Stromausfällen bei Produktionsanlagen oder im Sicherheitsbereich. Aber auch der Bedarf am Ausgleich jener Energielücken, die zwangsläufig bei der Stromversorgung aus alternativen Quellen wie Windkraft und Solaranlagen entstehen, steigt stetig.

Ultrakondensatoren bieten daher auf vielen Gebieten große Vorteile, so zum Beispiel auch bei großen Dieselaggregaten im Transportwesen oder als flexibler Energiespeicher in der Luft- und Raumfahrt. Die Kombination aus höherer Energiedichte, kurzen Ladezeiten, mehr als einer Million Lade- und Entladezyklen sowie deutlich längerer Lebensdauer bringt seit Mitte des letzten Jahrzehnts ein Verkaufsplus bei Ultrakondensatoren von jährlich etwa 30 Prozent.

Ultracaps auf Graphen-Basis

Die Ultrakondensatoren und Energiespeichermodule von Skeleton Technologies basieren auf dem patentierten Einsatz ...

